Olympische Spiele in Paris Nächster Basketball-Erfolg: Schröder und Co. im Halbfinale

Nach dem Seitenwechsel brachte Schröder das deutsche Team per Dreier erstmals in Führung. Doch die Neuauflage des EM-Viertelfinals von 2022 blieb eine sehr zähe Angelegenheit. Die Griechen, die in der Gruppenphase nur eine Partie gewonnen hatten, ließen sich nicht abschütteln. In Isaac Bonga und Johannes Thiemann waren es schließlich Spieler aus der zweiten Fünf, die neben Jungstar Franz Wagner mit wichtigen Dreiern und viel Energie die Partie in die richtigen Bahnen lenkten.