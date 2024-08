Tennis-Wettbewerb bei Olympia Nächstes Zverev-Drama: Gold-Traum endet angeschlagen

Danach trauerte Zverev der verpassten Medaillenchance nach. „Ich hatte Niederlagen in meiner Karriere, die enttäuschender waren. Aber das, was am meisten enttäuschend ist, ist, dass die Olympischen Spiele einmal in vier Jahren sind“, sagte Zverev. Nach 2:04 Stunden verwandelte Wimbledon-Halbfinalist Musetti seinen ersten Matchball und zerstörte Zverevs Hoffnung, zum zweiten Mal bei Olympia zu triumphieren.