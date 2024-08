Olympische Spiele in Paris Nervös zu Gold? Beach-Duo Ehlers/Wickler im Halbfinale

Die Chemie zwischen den Deutschen stimmt offensichtlich. Auch bei Interviews spielen sie sich die Bälle zu, necken sich mit kleinen Witzen. Die Kommunikation auf dem Feld war ein Fokus in den letzten Jahren und ist ein Schlüssel für den Erfolg. „Wir sagen uns gegenseitig ganz offen, was in uns vorgeht, auch wenn uns mal was ankotzt am Partner oder wir nervös sind“, sagt Wickler.