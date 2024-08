Sommerspiele in Paris Noch ein Dressur-Gold für Deutschland - und Silber dazu

Werth hatte mit dem hauchdünnen Sieg mit dem Team bereits etwas Einmaliges geschafft. Sie stieg zu Deutschlands Rekord-Medaillengewinnerin auf. In Werths Olympia-Bilanz stehen nun acht goldene und sechs silberne Olympia-Medaillen. Die Kanutin Birgit Fischer ist die deutsche Nummer zwei, sie hatte in ihrer Karriere acht olympische Goldmedaillen und vier Silbermedaillen geholt. „Also das ist schon sehr, sehr besonders“, sagte sie zu ihrer Olympia-Bilanz. „Das macht mich natürlich stolz.“ Sie kündigte an: „Ich werde mit Birgit bald einen trinken gehen. Wir haben beide echt was hingekriegt.“