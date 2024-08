Olympia-Bewerbung NRW-Regierungschef Wüst wirbt für Olympia an Rhein und Ruhr

Wüsts Traum wäre übrigens ein deutsch-amerikanisches Basketball-Finale auf Schalke in Gelsenkirchen. „Das wär' doch was, oder?“, sagte er. „Wir können Großveranstaltungen, das haben wir bei der EM gerade erst wieder gezeigt und bei vielen anderen Sportveranstaltungen.“ Mit der Organisation von Spielen „im Bestand“ ohne den Bau gigantischer neuer Sportstätten könnte nach Einschätzung Wüsts auch breite Zustimmung in der Bevölkerung organisiert werden.