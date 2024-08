17.000 Menschen in der stimmungsvollen La Defense Arena, die ersten Olympischen Spiele, das erste und vorerst einzige ganz große Einzelfinale – ein Szenario, das einen Druck erzeugen kann, an dem nicht wenige Sportler scheitern. Doch Josha Salchow schwimmt bei den Sommerspielen in Paris das beste Rennen seines Lebens im wichtigsten Lauf seiner bisherigen Karriere. „Besser geht’s nicht. Ich bin so, so happy. Ich hätte es mir nicht besser ausmalen können“, sagte der Bonner zu seinem Finallauf über die 100 Meter Freistil am Mittwochabend. Mit der Zeit von 47,80 Sekunden landete er auf Platz sechs und verbesserte seinen eigenen deutschen Rekord um fünf Hundertstel.