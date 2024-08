Kanu-Olympiasieger aus Bonn Max Rendschmidt: „Einfach wunderschöne Spiele“

Freitag. 16.15 Uhr. Ein Anruf aus Paris. Wie verabredet. Der Gesprächspartner: Max Rendschmidt. Auf ihn ist eben Verlass, nicht nur bei Absprachen und Terminen, sondern auch, wenn es darum geht, sportlich auf den Punkt zu liefern. Die Stimme des Bonners klingt fröhlich, gelöst. Gerade ist er noch an der olympischen Regattastrecke, in einer Halle mit dem ganzen Equipment, das im Kanurennsport benötigt wird. Aufräumarbeiten nach den Wettkämpfen, die für den Bonner einen weiteren Höhepunkt bereithielten in seiner an Höhepunkten nicht armen Karriere. Drei olympische Goldmedaillen hatte er schon gewonnen, nun folgte seine vierte, passenderweise im Kajak-Vierer.