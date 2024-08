Sommerspiele in Paris Olympia-Gold für Lemke und Schopf - Brendel abgeschlagen

„Wir wussten, wenn wir am Start gut wegkommen und dann alles in die ersten 350 Meter reinlegen, dann müssen wir es nur ins Ziel bringen. Man hat am Schluss gesehen, dass es sehr, sehr hart wurde für uns“, sagte Schopf bei Eurosport: „Aber genau dafür haben wir uns gequält. Es war dann doch sehr emotional mit unseren Familien an der Strecke. Es war einfach geil.“