Olympische Spiele „Perfekte Welle“: Spektakuläres Foto des fliegenden Surfers

Eiffelturm, Versailles, Invalidendom - Paris bietet bei den Sommerspielen die wohl atemberaubendsten Kulissen in der olympischen Geschichte. Doch für das spektakuläre Foto von Gabriel Medina brauchte es keines der berühmten Wahrzeichen. Der Brasilianer erwischt in der Surf-Qualifikation auf Tahiti eine brachiale Welle, schoss durch die Röhre und hob feiernd ab. Für einen Moment wirkte es so, als stünde Medina in der Luft.