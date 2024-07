Olympia in Paris Ricarda Funk verpasst Medaille im Kajak-Einer

Doch dann kam der folgenschwere Fauxpas. „Sie hat für einen Moment vielleicht die Aufmerksamkeit verloren. Das ist in der Sportart so. Trotz allem kann man sagen, dass die Performance da war. Man muss es riskieren. Das ist der schmale Grat zwischen Risiko und Kontrolle“, sagte Cheftrainer Klaus Pohlen und fügte hinzu: „Das müssen wir akzeptieren und hinnehmen. Trotzdem sind wir jetzt alle erstmal maßlos enttäuscht. Es wäre schön gewesen, einen guten Einstieg in die Olympischen Spiele zu bekommen. Wir müssen es abhaken.“ Funk hat anders als in Tokio nun noch eine Chance in der neuen Disziplin Kajak-Cross. „Olympia ist noch nicht vorbei“, sagte sie.