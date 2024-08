Sommerspiele in Paris Schneller, höher, stärker - bunter? So queer ist Olympia

Boxerin Cindy Ngamba zum Beispiel müsste um ihre Sicherheit fürchten, wenn sie in ihr Geburtsland Kamerun zurückkehren müsste. Dort steht Homosexualität unter Strafe. „Das ist nicht nur in Kamerun so, es passiert in vielen anderen Ländern, wo Menschenleben in Gefahr sind, nur weil sie homosexuell sind“, sagte die in Großbritannien lebende Athletin aus dem IOC-Flüchtlingsteam bei Eurosport.