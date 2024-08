Olympische Spiele Silber-Coup für Friedrich im Sprint - „Bin mega happy“

Umhüllt von einer großen Deutschland-Fahne wischte sich Lea Sophie Friedrich die Tränen aus den Augen und war einfach nur stolz. „Ich bin mega happy mit der Silbermedaille. Das ist meine erste Medaille in einer Einzeldisziplin. Ich bin richtig stolz auf mich und auch müde von der harten Woche mit den Up and Downs“, sagte die achtmalige Weltmeisterin, nachdem sie bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben in der Königsdisziplin Sprint zu Silber gerast war.