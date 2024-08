Konditor im Finale Slalomkanute Noah Hegge verpasst Medaille im Kajak-Einer

Slalomkanute Noah Hegge hat bei den Olympischen Spielen in Paris nach einem Fehler an Tor 16 eine Medaille im Kajak-Einer verpasst. Der 25-Jährige lag im Finale zwischenzeitlich in Führung, musste sich nach dem Fahrfehler aber in 93,73 Sekunden mit dem neunten Platz begnügen. Gold sicherte sich der Italiener Giovanni de Gennaro vor dem Franzosen Titouan Castryck und dem Spanier Pau Echaniz.