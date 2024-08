Olympische Sommerspiele Springreiter-Gold in Paris: Tränen bei Kukuk und der Oma

Mit dem vierten deutschen Gold in Versailles - vor den Augen von IOC-Boss Thomas Bach - sind die deutschen Reiter-Festspiele in königlicher Umgebung perfekt. Zuvor hatte Michael Jung in der Vielseitigkeit triumphiert, ehe es in der Dressur sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel durch Jessica von Bredow-Werndl Gold gab.