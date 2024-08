Olympische Spiele Tennis-WG mit Wir-Gefühl und Spaß am Spiel

Da ist es dann auch kein Problem, dass Zverev noch so seine Probleme mit dem Bügeleisen hat, denn in der olympischen Tennis-WG hilft jeder jedem. „Tim ist derjenige, der mit dem Bügeleisen am meisten anfangen kann. Ich weiß nicht, wie das Ding angeht“, sagte Zverev, genannt Sascha, auf die Frage, wie denn der Bundesadler auf sein Stirnband gekommen wäre. Struff klebte derweil zuletzt einfach mal Zverevs Tür zu. „Das fand er unglaublich lustig – der Sascha nicht so. Da sind noch Überreste an der Tür“, sagte Pütz. Wer wiederum das von ihm so gut versteckte und kostbare Wasser genommen und nicht nachgelegt habe, müsse er noch herausfinden. Der 36 Jahre alte Pütz sei „der Erwachsene“ in der WG, so Zverev. Auf Zverev wiederum müsse man „immer ein bisschen aufpassen. Sachen hinterhertragen und so“, sagte Koepfer. Über allem stehe aber das Wir-Gefühl. „Es ist lauschig“, so Pütz: „Man hat ein Mannschaftsgefühl, es macht Spaß.“