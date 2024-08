Sommerspiele in Paris Tennisstar Alcaraz mit Glanzvorstellung ins Olympia-Finale

Auf dem Court Philippe-Chatrier gab Alcaraz gegen den Überraschungs-Halbfinalisten schnell klar den Ton an. Immer wieder brachte der viermalige Grand-Slam-Turniersieger den Kanadier in dem einseitigen Duell auch bei dessen Aufschlagspielen erheblich in die Bredouille. Auger-Aliassime führte noch mit 1:0, dann überließ ihm Alcaraz mit seiner Mischung aus Druck und Raffinesse in Satz eins kein Spiel mehr. Im zweiten Durchgang gönnte der Spanier dem Kontrahenten lediglich das Spiel zum 1:1.