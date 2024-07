Was bringen Olympische Spiele den Menschen in den Austragungsorten? Die Frage nach dem Sinn von Milliarden-Investitionen in Form von Steuergeldern begleitet die Debatte um das größte Sportereignis in allen demokratischen Ländern. Die saubere Seine war das Vorzeigeprojekt der Organisatoren und der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Erst kraulen die Sportlerinnen und Sportler wie der Bonner Triathlet Lasse Lührs bei Olympia durch den Fluss, dann baden die Bürgerinnen und Bürger im gesäuberten Nass. Dass der Triathlon der Männer wegen der Wasserqualität am Dienstag verschoben werden musste, ist daher hochgradig peinlich.