Olympia in Paris Trotz Geschlechter-Debatte: Boxerin Khelif im Finale

„So Gott will, wird diese Krise in einer Goldmedaille gipfeln, das wäre die beste Antwort“, hatte Khelif nach ihrem Viertelfinalsieg gesagt. Sie wolle in Paris „eine Botschaft an die Menschen in der Welt“ senden. Mobbing könne „Menschen zerstören, es kann die Gedanken, den Geist und den Verstand von Menschen töten“.