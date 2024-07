Olympische Spiele Trotz Panne: Zeidler schöpft Mut für Goldmission

Selbst eine Panne vor dem Start in die Goldmission brachte Oliver Zeidler nicht aus der Ruhe. Obwohl sein Vater und Trainer Heino nach der Ankunft in Paris beim Anbauen des Auslegers mit dem Schlüssel abrutschte und damit ein Loch im Boot verursachte, verlief der Start des 28-jährigen Münchners in die olympische Regatta nach Plan. Im eiligst reparierten Einer ruderte der Weltmeister scheinbar mühelos ins Ziel.