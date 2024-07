Olympische Spiele in Paris Vater sieht viertes Vielseitigkeits-Gold von Jung nicht

Grundlage für die Medaille von Versailles war nach Platz zwei in der Dressur vor allem der starke Geländeritt am Sonntag, der ihm die Führung vor dem Springen einbrachte. Seine Kollegen waren beeindruckt. „Wir haben den weltbesten Reiter in unserem Team“, schwärmte Christoph Wahler. „Ich finde es genial, was er für eine ruhige und selbstverständliche Art und Weise hat mit seinen Teamkollegen und seinem Pferd.“ Jung macht in Paris „das, was er immer macht. Er ist in meinen Augen der perfekte Pferdemann.“