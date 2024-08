Public Viewing beim Kanu-Olympiasieger aus Bonn „Wir sind unfassbar stolz auf Max“

Tags darauf stehen Halbfinale und Finale im Kajak-Zweier an. Und Rendschmidts Familie und Freunde sind wie immer mit dabei. Wenn auch nicht in Paris. Sie veranstalten ein großes Public Viewing im Hinterhof von Nachbarn in Ramersdorf. Im Halbfinale aber ist die Laune zunächst nicht gut. Rendschmidt ist zusammen mit Teamkollege Tom Liebscher-Lucz vom Start weg nicht gut losgekommen, liegt weit zurück. Erst auf den letzten Metern schiebt sich das Duo noch ins Finale. In Ramersdorf herrscht Erleichterung. Vor dem Finale ist dann eine gewisse Anspannung zu spüren, aber auch Vorfreude in der Luft. „Die Zeit vor dem Rennen ist eigentlich die schlimmste und geht überhaupt nicht vorbei”, erklärt Tim Dietzler.