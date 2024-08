Aus im Viertelfinale „Ziel nicht erreicht“: Hockey-Frauen ohne Olympia-Medaille

Genau wie 2021 in Tokio gibt es auch in Frankreich keine Medaille. Zuletzt hatte es in Rio vor acht Jahren zu Bronze gereicht, den einzigen Olympiasieg gab es 2004 in Athen. Die Nationalspielerinnen nahm das bittere Ende so mit, dass keine von ihnen mit den wartenden Journalisten darüber sprechen wollte. Einzig Trainer Altenburg stellte sich vor der Abreise in Richtung olympisches Dorf den Medienvertretern.