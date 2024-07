Tennis-Wettbewerb bei Olympia Zverev und Siegemund im olympischen Mixed-Wettbewerb raus

Siegemund zählt im Doppel wie Siniakova (2.) als Nummer fünf zur Weltklasse und hatte im Mixed im Juni bei den French Open den Titel gewonnen. Im Einzel des olympischen Tennis-Wettbewerbs hatte die Schwäbin am Sonntag in der ersten Runde wegen Problemen am linken Fußgelenk aufgegeben, um sich voll auf das Mixed mit Zverev und das Doppel konzentrieren zu können. Im Doppel steht Siegemund noch gemeinsam mit Angelique Kerber vor der Erstrunden-Aufgabe.