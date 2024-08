Tennis-Wettbewerb bei Olympia Zverevs Traum vom Olympia-Gold endet bei Hitze

Sein Viertelfinale gegen Musetti hatten die Organisatoren zum Unmut von Zverev bereits am späten Mittag angesetzt, obwohl er sein Achtelfinale anders als der Italiener tags zuvor erst am Abend beendet hatte. Wie in den vergangenen Runden fand Zverev nicht wie erhofft in die Partie und gab - auch verschuldet durch einen Doppelfehler - gleich sein erstes Aufschlagspiel zum 0:1 ab. Mit dem Service des Weltranglisten-16. aus der Toskana kam er zunächst nicht zurecht.