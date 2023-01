Nationalmannschaft : „One Love“-Debatte bei WM: Völler kritisiert auch Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser trug in Katar bei der WM die «One Love»-Binde. Foto: Tom Weller/dpa

Frankfurt/Main Der neue Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler sieht die Rolle des Deutschen Fußball-Bundes während der WM 2022 in Katar kritisch.

„Auch die Innenministerin hätte das ein oder andere lassen sollen“, sagte Völler während seiner Vorstellung in Frankfurt/Main zur „One Love“-Debatte, die den DFB in Katar tagelang beschäftigt hatte. „Das ganze Theater in Katar um die Binde. (...) Wir haben da keine gute Rolle gespielt.“