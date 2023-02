Ski alpin : Pinturault greift bei Heim-WM nach Kombinations-Gold

Ist auf Gold-Kurs in der Kombination: Alexis Pinturault. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Courchevel Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault greift bei seiner Heim-WM nach Gold in der alpinen Kombination.

Der Weltmeister von 2019 und Olympia-Zweite von 2018 liegt nach dem Super-G in Courchevel am Dienstag knapp in Führung. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Marco Schwarz aus Österreich beträgt 0,06 Sekunden. Dritter vor dem entscheidenden Slalom (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der Österreicher Raphael Haaser (+0,14 Sekunden).