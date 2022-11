Anti-Doping-Pionier : Provokant und kompromisslos: Werner Franke ist tot

Frankfurt/Main Werner Franke war einer der Anti-Doping-Pioniere in Deutschland. Jahrzehntelang kämpfte er couragiert gegen den Sportbetrug. Nun ist der Heidelberger gestorben.

Am Montagabend ist Anti-Doping-Pionier Werner Franke im Alter von 82 Jahren an einer Hirnblutung gestorben. Das bestätigte Frankes Sohn Ulrich der Deutschen Presse-Agentur.

Unerschrocken und scharfzüngig wie kein anderer hat Werner Franke jahrzehntelang gegen Doping gekämpft. Der Heidelberger Zellbiologe war ein kompromissloser Aufklärer des Sportbetruges in der ehemaligen DDR und - nach dem Mauerfall - im vereinten Deutschland. Nicht alles, was er anprangerte, wurde geglaubt. Dabei wurde das meiste von dem, was er sagte, von der Wirklichkeit noch übertroffen.