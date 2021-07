Olympia : Punzel und Hentschel jubeln: Medaille als „i-Tüpfelchen“

Tokio Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel machen mit Bronze die erste deutsche Medaille bei Olympia in Tokio perfekt. Der Bundestrainer tanzt vor Freude, das Team um Patrick Hausding holt Schwung. Ein Kuriosum ist Hentschels zweiter Vorname in diesen Tagen.

Was für ein Tag für die 25-jährige Punzel und die 20-jährige Hentschel. „Es ist ein großer Stein von meinem Herzen gefallen. Das war ein Auftakt nach Maß für das Team“, sagte Punzel. Bevor die beiden Kunstspringerinnen endlich nochmal ihre Glückwunschnachrichten durchlesen und dann ins Bett fallen konnten, fiel es Hentschel leicht, über ihren in diesen Tagen doch kuriosen Namen zu scherzen. Denn die Schülerin heißt mit vollem Namen Lena Corona Hentschel.

„Zu meinem Namen - das ist kein schlechter Scherz oder irgendetwas, ich heiße wirklich Lena Corona“, erzählte sie. „Das ist eine Familientradition, seit Generationen wird der Name weiter gegeben. Ich kenne sehr viele, die mit zweitem oder drittem Namen Corona heißen. Das ist natürlich ein Running Gag seit Ausbruch der Pandemie, aber ich stehe dazu und bin immer noch stolz auf den Namen. Eigentlich hat der eine sehr schöne Bedeutung.“ Corona kann als Krone übersetzt werden. Laut dem Deutschen Schwimm-Verband ist der Name in Hentschels Familie eine Erinnerung an die Sängerin und Schauspielerin Corona Schröter, von der ihr Ururgroßvater einst großer Fan war.