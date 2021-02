DFB-Pokal : RB Leipzig und Wolfsburg im Viertelfinale

Berlin Die Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Am 7. Februar wird die Viertelfinal-Runde ausgelost. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.