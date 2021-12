Crowdfunding-Aktion des Badminton-Bundesligisten : 1. BC Beuel droht Rückzug aus der Bundesliga

Beuel Dem 1. BC Beuel droht der Rückzug aus der Badminton-Bundesliga. Der Absprung von Sponsoren während der Corona-Pandemie hat den Club in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Dem 1. BC Beuel droht das finanzielle Aus. Der Club, der einst zu den Gründern der Badminton-Bundesliga gehörte und mit kleinen Unterbrechungen seit Jahrzehnten in der höchsten Liga spielt, benötigt dringend Geld, sonst ist die Finanzierung einer Bundesliga-Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr möglich. Als ersten Schritt zur Beschaffung der benötigten Finanzmittel hat der Club jetzt ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen.

Badminton-Verein in Beuel : So arbeitet der 1. BC Beuel an seiner Zukunft

Grund für die ungewöhnliche Geldbeschaffung ist ein starker Rückgang an Sponsoren. „Wir haben in der Corona-Zeit enorme Einbußen an Sponsoringeinnahmen zu verkraften“, sagt Kassenwart Andreas Kruse. Viele Unterstützer sind aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage abgesprungen, andere haben ihre Zuwendungen gekürzt. Aktuell fehlen dem Club mindestens 20 000 Euro, um eine Bundesliga-Mannschaft in der kommenden Saison finanzieren zu können.