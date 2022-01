Badminton-Bundesligist sammelt mehr als 8000 Euro : Crowdfunding-Aktion des 1. BC Beuel war erfolgreich

Auf den Engländer Peter Briggs (vorn, mit Felix Hammes) muss Kaderplaner Thilo Mund beim Rückrundenauftakt verzichten. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion startet der 1. BC Beuel an diesem Wochenende in die Rückrunde der Badminton-Bundesliga – mit einem Doppelspieltag in der Erwin-Kranz-Halle gegen Bischmisheim und Dortelweil.