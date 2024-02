Badminton-Bundesliga 1. BC Beuel: Graversen/Toft gewinnen die dänische Meisterschaft

Clara Graversen und Jesper Toft vom Badminton-Bundesligisten 1. BC Beuel sind auf dem Weg in die Weltspitze. Das Mixed setzte sich am vergangenen Wochenende bei den nationalen dänischen Meisterschaften durch und sicherte sich erstmals den Titel. Im Finale setzte sich die Paarung gegen Marcus Rindshoj und Alexandra Boje mit 22:20, 21:19 durch. Im Halbfinale hatte das Beueler Duo das vermeintlich schwierigste Spiel gegen die an Nummer zwei gesetzte Paarung Daniel Lundgaard/Amelie Krogh mit 21:15, 21:16 gewonnen. Clara Graversen zeigte sich beeindruckt: „Das ist etwas ganz Besonderes für mich und ich bin überglücklich".