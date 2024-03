Hannah Pohl hört auf 1. BC Beuel feiert Abschied von einer Club-Legende

Als Jugendliche errang sie zudem zwei deutsche Meistertitel. 2012 setzte sie sich im Damendoppel der U19 durch, zwei Jahre später wiederholte sie dieses Kunststück in der U22. Es folgte eine märchenhafte Karriere auf internationaler Ebene, wobei sie die halbe Welt bereist hat. Bei internationalen Turnieren hat Pohl drei Titel eingeheimst, so bei den „Mauritius International 2017“ und den „Czech Open 2019“, jeweils im Damendoppel mit Lisa Kaminski. Im Mixed gewann sie zusammen mit Peter Lang die „BABB German International 2019“. Zudem stehen zahlreiche zweite und dritte Plätze zu Buche. Zweimal nahm Hannah Pohl außerdem an den Weltmeisterschaften teil, was sehr ungewöhnlich ist für Spieler, die nicht bei einem der Bundesleistungsstützpunkte in Mülheim oder Saarbrücken trainieren. 2017 in Glasgow und 2018 in China war sie dort am Start.