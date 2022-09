Badminton-Bundesliga : Max Weißkirchen fehlt dem 1. BC Beuel beim Saisonauftakt

Für Brid Stepper und die Bundesliga-Vertretung des 1. BC Beuel wird es am Wochenende wieder ernst. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel startet am Sonntag in Offenburg in die neue Saison. Die Playoffs sind das Ziel.

Nach einer durchwachsenen Spielzeit, die fast mit dem Abstieg in die 2. Badminton-Bundesliga geendet hätte, verfolgt der 1. BC Beuel in der am Wochenende beginnenden neuen Saison ganz andere Ziele. Dank diverser namhafter Verstärkungen wollen die Beueler unbedingt die Playoffs erreichen.

So kehren mit dem wohl besten deutschen Badmintonspieler Max Weißkirchen und Neu-Nationalspieler Daniel Hess zwei Aktive zu ihrem Heimatverein zurück, die als Punktegaranten gelten. Los geht‘s für die Bundesliga-Vertretung an diesem Sonntag mit dem Match beim Aufsteiger BC Offenburg (11.30 Uhr).

Als Beuels Teammanager Thilo Mund im Juni endlich die „Katze aus dem Sack“ ließ und mit Weißkirchen den prominentesten Zugang präsentierte, machte sich Aufbruchstimmung im Verein breit. Immerhin ist Weißkirchen aktuell Nummer 56 der Weltrangliste. Hess ist ein ehemaliger Beueler Jugendspieler, der zuletzt für den Erstligisten TV Refrath aktiv war. Der Doppel- und Mixedspezialist trainiert allerdings mittlerweile am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. „Wir freuen uns, dass Daniel zurückkehrt. Er wird der Mannschaft weiterhelfen“, ist Mund überzeugt.

Mit Weißkirchen und Hess sind die Beueler ihrem mittelfristigen Ziel, wieder mehr deutsche Spieler in der ersten Mannschaft einzusetzen, ein großes Stück nähergekommen. Mit Hannah Pohl, Brid Stepper, Weißkirchen und Hess verfügen sie bereits über vier Aktive, die aus den eigenen Reihen kommen. Dadurch soll auch die Identifikation der Zuschauer mit der Mannschaft wachsen. „Es ist eines unserer größten Ziele, die Erwin-Kranz-Halle wieder voll zu bekommen, die Heimspiele zu Events zu machen“, erklärt Mund.

Heimspiele sollen Events werden

Auch bei den Damen hat sich der BC verstärkt. Da Lara Käpplein künftig für Lüdinghausen an den Start geht, hat Mund die Dänin Clara Graversen verpflichtet. Die 19-jährige Doppelspezialistin gilt als optimale Ergänzung zu Pohl und Stepper. Darüber hinaus sollen Nachwuchsspielerinnen wie Anna Mejikovskiy oder Vanessa Seele sowie bei den Herren Til Gatzsche und Moritz Rappen Einsätze bekommen.

Ansonsten bleibt der Kader der Vorsaison weitgehend zusammen. Der brasilianische Weltranglistenspieler Ygor Coelho ist ebenso wieder am Start wie Zach Russ, Felix Hammes, Harry Huang und David Salutt. „Wenn wir komplett sind, haben wir damit einen Kader, der direkt hinter den Teams aus Wipperfeld, Dortelweil und Bischmisheim anzusiedeln ist“, sagt Mund. Mit Samiya Imad Farooqui hat Beuel zudem eine talentierte Inderin als „Back-up“ unter Vertrag genommen. Der Kontakt kam zustande, als sie Verwandte in Bonn besuchte und zwecks Trainingsmöglichkeiten in Beuel anfragte.

Drei Punkte sind in Offenburg fest eingeplant

In Offenburg am Sonntag haben die Beueler drei Punkte eingeplant. Allerdings ist Weißkirchen noch nicht dabei, da er an den Folgen einer Achillessehnenverletzung leidet. Zudem stehen Pohl und Huang nicht zur Verfügung.

Auch für die Beueler Zweitliga-Zweitvertretung beginnt an diesem Wochenende die Saison. Die Truppe um Mannschaftskapitän Luis La Rocca hat sich in der Sommerpause ebenfalls verstärkt. Neu im Team sind Anna Mikhalkova aus der Ukraine und die Niederländerin Novi Wieland. Selina Gießler legt ein Auslandssemester in Kanada ein und steht, wenn überhaupt, erst gegen Ende der Spielzeit wieder zur Verfügung. Dennoch: „Wir sind so stark besetzt wie noch nie“, zeigt sich La Rocca vor den Partien beim 1. BC Wipperfeld II (Samstag, 15 Uhr) und BC Hohenlimburg (Sonntag, 14 Uhr) optimistisch.