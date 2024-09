Auftakt Badminton-Bundesliga 1. BC Beuel rettet zum Auftakt einen Zähler

Der Start am Sonntag in der heimischen Erwin-Kranz-Halle verlief für Beuel nach Maß. Max Weißkirchen und David Salutt setzten sich ebenso mit Leichtigkeit in drei Sätzen durch wie das neuformierte Damendoppel Brid Stepper/Annika Horbach (14:12, 11:9, 8:11, 11:7). Damit führte Beuel mit 2:0 und schien auf der Gewinnerstraße. Doch dann kippte die Partie. Padmanabhan Vasudevan und Felix Hammes gaben das zweite Herren-Einzel ab, und Weißkirchen verlor nach zwei gewonnenen Sätzen den Faden und seine Partie. Auch Brid Stepper kam im Damen-Einzel nicht in Tritt und verlor genauso in drei Sätzen wie Hammes/Horbach im Mixed. Anschließend unterlag Padmanabhan Vasudevan zwar im ersten Satz gegen den Niederländer Nick Fransman mit 10:12, steigerte sich in der Folge, holte die folgenden Sätze mit 15:13, 11:5, 11:7 und sicherte damit einen Zähler. Mannschaftsführerin Stepper: „Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Nach den beiden Auftaktspielen lief irgendwie alles gegen uns.“