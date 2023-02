Badminton-Bundesliga : Weißkirchen feiert gelungene Heimpremiere beim 1. FC Beuel

Bonn Mit 4:3 setzte sich Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg mit 4:3 durch. Max Weißkirchen feierte seine Heimpremiere. Gegen Dortelweil setzte es dagegen eine Niederlage.

Die Heimpremiere von Max Weißkirchen in der Badminton-Bundesliga ist geglückt, der 1. BC Beuel hat den sechsten Tabellenplatz verteidigt. Durch den 4:3-Erfolg über den TSV Neuhausen-Nymphenburg am Sonntag ist der Bundesliga-Dino seinem Ziel, dem Erreichen der „Playoffs“, ein Stück nähergekommen. Daran konnte am Doppelspieltag in der Erwin-Kranz-Halle auch das 1:6 am Samstag gegen den SV Fun-Ball Dortelweil nichts ändern.