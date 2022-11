Fußball-Landesligist auf der Suche nach neuem Coach : Stefan Bung tritt beim 1. FC Spich als Trainer zurück

TROISDORF Fußball-Landesligist 1. FC Spich muss sich einen neuen Trainer suchen. Der bisherige Chefcoach Stefan Bung und sein Assistent Thorsten Bung traten am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurück.

Zu den größten Erfolgen in Stefan Bungs mehr als sechsjähriger Amtszeit gehören unter anderem der Aufstieg in die Landesliga 2019 oder das Erreichen des FVM-Pokal-Halbfinals in der zurückliegenden Saison gegen Viktoria Köln. Im Spiel am Wochenende gegen den SSV Merten wird André Becker, der Trainer der Reserve, die Mannschaft betreuen.