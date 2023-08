Event im September Alle Infos zum 12-Stunden-Rennen am Nürburgring

Das Motorsport-Festival Red Bull Formula Nürburgring ist bereits ausverkauft. Es gibt aber noch Karten für das 12-Stunden-Rennen. Tickets für das Rennen am Samstag kosten für Erwachsene 29 Euro. Für Ermäßigte 14,50 Euro. Mit diesem Ticket dürfen Besucherinnen und Besucher auf die Tribünen 5a oder 10b, 3,4,4a,12 und 12a. Es gibt auch Tickets für 25 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Ermäßigte. Mit diesem Ticket darf man allerdings nicht auf die Tribüne 5a und 10b. Die Preise gelten auch für ein Ticket am Sonntag. Eine Wochenkarte für das Rennen am Samstag und Sonntag gibt es nur in Form eines VIP-Tickets für 449 Euro für Erwachsene und für 229 für Ermäßigte. Parken kostet noch mal 36 Euro. Wer am Samstag zur Aftershowparty möchte, kann für 10 Euro pro Ticket dabei sein. Tickets gibt es hier.