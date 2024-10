Pokalspiel im Telekom Dome 1600 Zuschauer bei den Talents Bonn Rhöndorf

Sportlich wurde es am Ende die erwartbare deutliche Niederlage für die Talents BonnRhöndorf. Überraschend war, wie viel Zuspruch die Zweitliga-Basketballerinnen bei ihrem kurzfristigen Umzug für das DBBL-Pokalspiel gegen Alba Berlin in den Telekom Dome bekamen. Von etwa 1000 Zuschauern waren die Verantwortlich der Talents zu Beginn der Woche ausgegangen. 1600 Menschen kamen am Donnerstag in die Heimspielstätte der Baskets, um sich das Spiel anzuschauen.