Erneut Zweitliga-Meister Volleyballer des TuS Mondorf schreiben Geschichte

Als Nils Becker am Samstagabend um kurz vor 18 Uhr auf Vorlage seines Zuspielers Lennart Bevers den letzten Punkt in der Partie gegen den Kieler TV zum 25:23 machte, hatte der TuS Mondorf Historisches in der 2. Volleyball-Bundesliga vollbracht, indem er seinen Meistertitel verteidigte. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte dieser Liga einem Verein gelang dieses Kunststück.