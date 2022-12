Zweitliga-Volleyballer gewinnen in Münster : TuS Mondorf erfüllt die Pflichtaufgabe

Zweitliga-Volleyballer gewinnen in Münster

Keine Probleme hatten Nils Becker (rechts) und die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf in Münster. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL Der TuS Mondorf hat seine Pflichtaufgabe in der 2. Volleyball-Bundesliga erfüllt. Vom Auswärtsspiel beim Aufsteiger Volleys Münster kehrte die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis mit einem deutlichen und ungefährdeten 3:0 (25:14, 26:24, 25:17)-Erfolg zurück.

Zum insgesamt siebten Mal gelang dem amtierenden Zweitliga-Meister somit bereits ein Sieg ohne Satzverlust; das spannende Fernduell mit Verfolger Bitterfeld geht weiter. Denn auch die Ostdeutschen gewannen ihre Begegnung am Samstag gegen den bisherigen Tabellendritten Neustrelitz, wodurch sich immer mehr ein Zweikampf zwischen Mondorf und den einen Punkt schlechter gestellten Bitterfeldern herauskristallisiert.

Teilweise lag der Primus sogar mit vier Punkten in Rückstand, bevor Vlasakidis beim Stand von 9:11 reagierte und wechselte. Sebastian Dinges kam als Zuspieler in die Partie und sorgte schnell für den Ausgleich. In der Folge lieferten sich die Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum 23:23. Während Münster den ersten Satzball beim Stand von 23:24 noch abwehrte, wurde der zweite zum 26:24 verwertet.