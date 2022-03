Abstiegsbedrohte Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn vor Doppelspieltag : Sorgenfalten sind größer geworden

Von Abstiegssorgen geplagt sind Jil Molitor (Mitte), Lisa Derendorf (rechts) und die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn. Foto: Wolfgang Henry

BONN/NIEDERKASSEL Während die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf am Wochenende als klarer Favorit in ihr Heimspiel gehen, sehen die Damen der SSF Fortuna Bonn schweren Zeiten entgegen. Mondorf erwartet am Samstag um 20 Uhr VV Humann Essen, die SSF Fortuna haben einen Doppelspieltag vor sich. Am Samstag kommt um 16 Uhr der ETV Hamburg, am Sonntag gastiert zur gleichen Zeit VCO Berlin in der Bonner Hardtberghalle.