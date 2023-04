2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf gewinnt auch das letzte Saisonspiel

Die kleine Dreifeldhalle in Lindow-Gransee war mit gut 300 Zuschauern gefüllt; die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Spätestens im Tiebreak hielt es keinen Besucher mehr auf seinem Sitz. „Das war ein toller Abschluss einer tollen Saison“, freute sich Mondorfs Teammanager Klaus Utke. Im Anschluss machte die Mannschaft, die von rund 40 Fans und ehemaligen Spielern begleitet wurde, in Berlin die Nacht zum Tag, feierte ausgelassen bis in die Morgenstunden.