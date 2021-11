Volleyball: Mondorf gewinnt im Tiebreak, SSF-Fortuna-Frauen feiern ersten Saisonsieg : Auch Bocholt muss sich beugen

Endlich der erste Sieg: Jil Molitor (M.), Lisa Derendorf (r.) und die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben das Tabellenende verlassen. Foto: Wolfgang Henry

BONN/NIEDERKASSEL Die beiden besten Volleyballmannschaften der Region blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Herren des TuS Mondorf bleiben in der 2. Bundesliga das Maß aller Dinge. Zwar hatte der TuS mit TuB Bocholt mehr Mühe als erwartet, ging am Ende allerdings mit dem neunten Sieg im neunten Spiel nach Hause und gewann im Tiebreak. Die Zweitliga-Frauen der SSF Fortuna Bonn feierten beim 3:0 in eigener Halle gegen den RC Sorpesee ihren ersten Sieg und gaben die Rote Laterne ab.