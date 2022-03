Zweitliga-Volleyballer gegen VCO Berlin : Mondorf ist der hohe Favorit

Haushoher Favorit ist der TuS Mondorf mit Nils Becker (rechts) am Samstag gegen VCO Berlin. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL/BONN Während fast alle Teams aus den Bundesligen an diesem Wochenende wegen der Finalspiele um den deutschen Pokal in Mannheim beschäftigungslos sind, absolvieren die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf am Samstag ihr Nachholspiel gegen VCO Berlin. Los geht´s in der Bonner Hardtberghalle um 20 Uhr.