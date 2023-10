Zweite Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf erwartet den Angstgegner

Wenn man nach der letzten Heimniederlage der Mondorfer in der Liga sucht, hilft nur noch ein Blick ins Archiv. Denn die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis ist in der Hardtberghalle eine Macht. Am 15. Januar 2022 verlor das Team zuletzt – mit 2:3 gegen den PSV Neustrelitz. Kaum ein Gegner forderte die Mondorfer in der Vergangenheit mehr als das Team aus dem Osten. Auch wenn der TuS in der vergangenen Spielzeit beide Partien für sich entschied, rechnet Teammanager Klaus Utke „mit einer ganz harten Nuss“. Die Gäste haben bislang erst ein Spiel verloren. Dennoch wollen die Mondorfer versuchen, das eigene Spiel durchzuziehen. Erstmals in dieser Spielzeit ist der Kader – bis auf den langzeitverletzten Jakob Wächter – vollzählig. Auch Jonas Winterscheidt befindet sich nach einer Bänderverletzung wieder im Training.