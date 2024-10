2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf siegt nach hartem Kampf in Neustrelitz

Im zweiten und dritten Satz ließ Mondorf dem PSV beim 25:14 und 25:18 keine Chance. Alles deutete darauf hin, dass Mondorf die Partie in vier Sätzen über die Bühne bekommen würde. Den anfänglichen Drei-Punkte-Vorsprung in Abschnitt vier aber konnte das Team nicht halten. So musste der Tiebreak entscheiden, in dem Mondorf von Anfang an das Heft in die Hand nahm.