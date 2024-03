2.Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf verteidigt die Tabellenspitze

Beiden Mannschaften war die dreiwöchige Spielpause deutlich anzumerken. Der Rhythmus fehlte, vor allem in den ersten beiden Sätzen unterliefen den Kontrahenten mehr leichte Fehler als gewohnt. Am Ende aber stand einmal mehr ein Sieg der Mondorfer. „3:1 gewonnen, drei Punkte, insgesamt waren wir besser, also ist alles gut“, meinte TuS-Teammanager Klaus Utke.