Volleyball: Showdown TuS Mondorf - Moerser SC : Titel ja, Aufstieg nein

Um den Meistertitel in der 2. Liga geht es für Nils Becker (links), Jan Danielowski und den TuS Mondorf. Auf den Aufstieg verzichtet der TuS allerdings. Foto: Wolfgang Henry

NIEDERKASSEL/BONN Showdown am letzten Spieltag der 2. Volleyball-Bundesliga der Herren: Als hätten es die Terminplaner geahnt, findet das „Spiel der Spiele“ an diesem Wochenende in Bonn statt. Der Tabellenzweite TuS Mondorf erwartet den Spitzenreiter Moerser SC; der Sieger der Partie sichert sich den Meistertitel und zudem das Recht, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Los geht´s am Samstag in der Bonner Hardtberghalle um 20 Uhr.