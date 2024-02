2. Volleyball-Bundesliga Der TuS Mondorf kämpft um die Tabellenspitze

Wegen der Karnevalstage standen allerdings nur zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Rund 50 Abteilungsmitglieder nahmen am Rosenmontagszug in Mondorf teil, wo die Mannschaft auch die beiden Meistertrophäen präsentierte. Bis auf zwei Spieler, die aus Studiengründen nicht dabei sein konnten, war der gesamte Kader der ersten Mannschaft anwesend. „Vielleicht war das gar nicht so schlecht, um die Köpfe frei zu bekommen“, hofft Utke.